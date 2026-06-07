«Это был мини-сюрприз». Андреева — о футболках «ПСЖ» после победы на «РГ»-2026

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о необычном сюрпризе, который подготовила её команда после победы на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньски со счётом 6:3, 6:2.
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— Не собираетесь ли подарить «ПСЖ» такую же футболку, в которых сегодня была вся ваша команда?
— Не думаю, что футболку получится подарить. Я вообще не знала, что они сделали такие футболки! Это агент из Nike сидел на трибунах, это был мини-сюрприз. У меня тоже такой футболки пока нет, постараюсь достать, — сказала Андреева на пресс-конференции.
Триумф на «Ролан Гаррос» стал главным достижением в карьере 19-летней россиянки. Андреева стала самой молодой победительницей Открытого чемпионата Франции в XXI веке и седьмой представительницей России, выигравшей турнир серии «Большого шлема».
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