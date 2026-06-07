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«Это был мини-сюрприз». Андреева — о футболках «ПСЖ» после победы на «РГ»-2026

«Это был мини-сюрприз». Андреева — о футболках «ПСЖ» после победы на «РГ»-2026
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Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о необычном сюрпризе, который подготовила её команда после победы на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньски со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Не собираетесь ли подарить «ПСЖ» такую же футболку, в которых сегодня была вся ваша команда?
— Не думаю, что футболку получится подарить. Я вообще не знала, что они сделали такие футболки! Это агент из Nike сидел на трибунах, это был мини-сюрприз. У меня тоже такой футболки пока нет, постараюсь достать, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Триумф на «Ролан Гаррос» стал главным достижением в карьере 19-летней россиянки. Андреева стала самой молодой победительницей Открытого чемпионата Франции в XXI веке и седьмой представительницей России, выигравшей турнир серии «Большого шлема».

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