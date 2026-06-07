Александр Зверев повторил уникальное достижение Феррера на «Ролан Гаррос»
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал 44-ю победу в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции, обыграв в полуфинале текущего турнира чеха Якуба Меншика, занимающего 27-е место в мировом рейтинге. Встреча соперников продолжалась 2 часа 59 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 в пользу немца.
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
05 июня 2026, пятница. 15:40 МСК
27
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 3
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|6
|3
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|6
|3
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
Благодаря этому успеху Зверев сравнялся по количеству побед на «Ролан Гаррос» с бывшим испанским теннисистом Давидом Феррером — у обоих по 44 выигранных матча. Это лучший показатель в Открытой эре среди игроков, которым ни разу не удавалось завоевать титул в Париже.
В финале турнира Зверев встретится с итальянским теннисистом Флавио Коболли.
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