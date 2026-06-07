«Это особенный момент для неё и для Польши». Слоан — о выступлении Хвалиньски на «РГ»

Американская теннисистка Слоан Стивенс отреагировала на успешное выступление 114-й ракетки мира польки Майи Хвалиньски на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале польская теннисистка проиграла представительнице России Мирре Андреевой (восьмая в рейтинге) со счётом 3:6, 2:6.

«Это особенный момент для неё и для Польши, потому что в финале оказалась не Ига Швёнтек и она так ярко представляла страну», — приводит слова Слоан Стивенс Sport.pl.

Для Майи этот финал стал первым в рамках турниров «Большого шлема».

На её счету также есть финал одного юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2017).