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«Это особенный момент для неё и для Польши». Слоан — о выступлении Хвалиньски на «РГ»

«Это особенный момент для неё и для Польши». Слоан — о выступлении Хвалиньски на «РГ»
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Американская теннисистка Слоан Стивенс отреагировала на успешное выступление 114-й ракетки мира польки Майи Хвалиньски на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале польская теннисистка проиграла представительнице России Мирре Андреевой (восьмая в рейтинге) со счётом 3:6, 2:6.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Это особенный момент для неё и для Польши, потому что в финале оказалась не Ига Швёнтек и она так ярко представляла страну», — приводит слова Слоан Стивенс Sport.pl.

Для Майи этот финал стал первым в рамках турниров «Большого шлема».

На её счету также есть финал одного юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2017).

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