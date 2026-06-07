«Я предсказала её выход в финал». Винус Уильямс — о Хвалиньске

Семикратная победительница турниров «Большого шлема» Винус Уильямс поделилась впечатлениями от выступления 114-й ракетки мира польки Майи Хвалиньски на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале польская теннисистка проиграла представительнице России Мирре Андреевой (восьмая в рейтинге) со счётом 3:6, 2:6.

«Наблюдать за ней — одно удовольствие. Она прошла очень длинный путь, и это настоящая история Золушки. Хочу сказать, что я предсказала её выход в финал. И в финале тоже ставлю на неё! Обожаю смотреть её игру», — приводит слова Винус Уильямс Sport.pl.

Для Майи этот финал стал первым в рамках турниров «Большого шлема».