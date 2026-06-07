«Я предсказала её выход в финал». Винус Уильямс — о Хвалиньске
Поделиться
Семикратная победительница турниров «Большого шлема» Винус Уильямс поделилась впечатлениями от выступления 114-й ракетки мира польки Майи Хвалиньски на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале польская теннисистка проиграла представительнице России Мирре Андреевой (восьмая в рейтинге) со счётом 3:6, 2:6.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
8
Мирра Андреева
М. Андреева
«Наблюдать за ней — одно удовольствие. Она прошла очень длинный путь, и это настоящая история Золушки. Хочу сказать, что я предсказала её выход в финал. И в финале тоже ставлю на неё! Обожаю смотреть её игру», — приводит слова Винус Уильямс Sport.pl.
Для Майи этот финал стал первым в рамках турниров «Большого шлема».
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июня 2026
-
09:30
-
08:52
-
08:43
-
08:29
-
08:17
-
07:03
-
06:01
-
05:29
-
04:43
-
04:42
-
04:33
-
04:21
-
04:02
-
02:51
-
02:43
-
02:28
-
02:01
-
01:36
-
01:34
-
01:21
-
01:02
-
00:56
-
00:45
-
00:34
-
00:19
-
00:09
-
00:03
-
00:02
- 6 июня 2026
-
23:49
-
23:47
-
23:40
-
23:31
-
23:27
-
23:24
-
23:19