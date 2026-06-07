Победительница US Open — 2017 высказалась о выступлении Хвалиньски на «РГ»-2026

Победительница US Open — 2017 американка Слоан Стивенс прокомментировала выступление 114-й ракетки мира польки Майи Хвалиньски на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале польская теннисистка проиграла представительнице России Мирре Андреевой со счётом 3:6, 2:6.

«Она, безусловно, должна была быть очень уставшей. Я сама была измотана, когда даже не проходила квалификацию, так что могу только представить, что она чувствовала, пробившись через неё и дойдя до финала. Она, наверное, уже даже не помнит, с кем играла в квалификации, потому что это было давно», — приводит слова Слоан Стивенс Sport.pl со ссылкой на эфир TNT Sports.

Для Майи этот финал стал первым в рамках турниров «Большого шлема».