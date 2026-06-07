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Победительница US Open — 2017 высказалась о выступлении Хвалиньски на «РГ»-2026

Победительница US Open — 2017 высказалась о выступлении Хвалиньски на «РГ»-2026
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Победительница US Open — 2017 американка Слоан Стивенс прокомментировала выступление 114-й ракетки мира польки Майи Хвалиньски на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале польская теннисистка проиграла представительнице России Мирре Андреевой со счётом 3:6, 2:6.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Она, безусловно, должна была быть очень уставшей. Я сама была измотана, когда даже не проходила квалификацию, так что могу только представить, что она чувствовала, пробившись через неё и дойдя до финала. Она, наверное, уже даже не помнит, с кем играла в квалификации, потому что это было давно», — приводит слова Слоан Стивенс Sport.pl со ссылкой на эфир TNT Sports.

Для Майи этот финал стал первым в рамках турниров «Большого шлема».

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