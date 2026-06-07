«Её настоящий уровень не 114-е место в рейтинге WTA». Слоан Стивенс — о Майе Хвалиньске
Поделиться
Победительница US Open — 2017 американка Слоан Стивенс высказалась о реальном уровне 114-й ракетки мира польки Майи Хвалиньски на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале польская теннисистка проиграла представительнице России Мирре Андреевой со счётом 3:6, 2:6.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
8
Мирра Андреева
М. Андреева
«Она провела много потрясающих матчей. Думаю, что её настоящий уровень не 114-е место в рейтинге WTA. И, разумеется, это не так. После этого турнира она поднимется примерно на 21-е место, а может, и выше», — приводит слова Слоан Стивенс Sport.pl со ссылкой на эфир TNT Sports.
Для Майи этот финал стал первым в рамках турниров «Большого шлема».
Комментарии
- 7 июня 2026
-
09:30
-
08:52
-
08:43
-
08:29
-
08:17
-
07:03
-
06:01
-
05:29
-
04:43
-
04:42
-
04:33
-
04:21
-
04:02
-
02:51
-
02:43
-
02:28
-
02:01
-
01:36
-
01:34
-
01:21
-
01:02
-
00:56
-
00:45
-
00:34
-
00:19
-
00:09
-
00:03
-
00:02
- 6 июня 2026
-
23:49
-
23:47
-
23:40
-
23:31
-
23:27
-
23:24
-
23:19