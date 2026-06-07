«Её настоящий уровень не 114-е место в рейтинге WTA». Слоан Стивенс — о Майе Хвалиньске

Победительница US Open — 2017 американка Слоан Стивенс высказалась о реальном уровне 114-й ракетки мира польки Майи Хвалиньски на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале польская теннисистка проиграла представительнице России Мирре Андреевой со счётом 3:6, 2:6.

«Она провела много потрясающих матчей. Думаю, что её настоящий уровень не 114-е место в рейтинге WTA. И, разумеется, это не так. После этого турнира она поднимется примерно на 21-е место, а может, и выше», — приводит слова Слоан Стивенс Sport.pl со ссылкой на эфир TNT Sports.

Для Майи этот финал стал первым в рамках турниров «Большого шлема».