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«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: расписание матчей 7 июня

«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: расписание матчей 7 июня
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Сегодня, 7 июня, на грунтовых кортах Парижа завершатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. В рамках соревновательного дня пройдёт финальная встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заключительного дня турнира в Париже.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. мужчины. Финал. Расписание на 7 июня (время — московское):

Победителем прошлого розыгрыша «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

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