Флавио Коболли — Александр Зверев: где смотреть матч финала «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 7 июня, на грунтовых кортах Парижа завершатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. В рамках игрового дня состоится финальная встреча, где сразятся 14-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли и представитель Германии Александр Зверев, занимающий в мировом рейтинге третье место. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

В России матч не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, а также за развитием событий можно будет следить в нашем матч-центре.

Победителем прошлого розыгрыша «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).