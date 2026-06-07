Виктория Азаренко поздравила Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» — 2026

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила россиянку Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» — 2026.

У себя на странице в соцсети Азаренко сделала репост публикации аккаунта WTA, где указано, что Мирра выиграла первый в карьере титул на турнире «Большого шлема», и написала: «Первый из множества», сопроводив текст эмодзи в виде сердца.

В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску, занимающую в мировом рейтинге 114-е место, со счётом 6:3, 6:2. Ранее в текущем году Мирра Андреева завоевала два титула в одиночном разряде («пятисотники» в Линце и Аделаиде) и один — в парном («тысячник» в Риме в дуэте с Дианой Шнайдер).