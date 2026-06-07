Виктория Азаренко поздравила Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» — 2026
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Чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила россиянку Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» — 2026.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
8
Мирра Андреева
М. Андреева
У себя на странице в соцсети Азаренко сделала репост публикации аккаунта WTA, где указано, что Мирра выиграла первый в карьере титул на турнире «Большого шлема», и написала: «Первый из множества», сопроводив текст эмодзи в виде сердца.
В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску, занимающую в мировом рейтинге 114-е место, со счётом 6:3, 6:2. Ранее в текущем году Мирра Андреева завоевала два титула в одиночном разряде («пятисотники» в Линце и Аделаиде) и один — в парном («тысячник» в Риме в дуэте с Дианой Шнайдер).
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