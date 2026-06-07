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Стала известна сетка турнира WTA-250 в Хертогенбосхе, где сыграют Александрова и Потапова

Стала известна сетка турнира WTA-250 в Хертогенбосхе, где сыграют Александрова и Потапова
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Стала известна сетка турнира категории WTA-250, который пройдёт в Хертогенбосхе (Нидерланды) с 8 по 14 июня. Из россиянок в нём примет участие только 14-я ракетка мира Екатерина Александрова, которая начнёт своё выступление в статусе первой сеяной и проведёт стартовый матч с венгеркой Панной Удварди.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с другими значимыми матчами первого круга турнира в Хертогенбосхе.

Теннис. Турнир WTA-250, Хертогенбосх, 2026. Стартовые матчи (частично):

Дарья Касаткина (Австралия) – квалифаер;
Эмма Наварро (США, 4) – Кэти Макнелли (США);
Анастасия Потапова (Австрия, 5) – Сюзан Ламенс (Нидерланды);
Бьянка Андрееску (Канада) – Элисе Мертенс (Бельгия, 3);
Миа Поганкова (Словакия) – Клара Таусон (Дания, 2).

Сетка турнира WTA-250 в Хертогенбосхе
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