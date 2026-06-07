Стала известна сетка «пятисотника» в Лондоне с участием Рыбакиной и Самсоновой

Стала известна сетка турнира категории WTA-500, который пройдёт в Лондоне с 8 по 14 июня. Из россиянок в нём примет участие только Людмила Самсонова.

В статусе первой сеяной на «пятисотнике» выступит вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина. Она начнёт выступление на турнире со второго круга и проведёт стартовый матч с победительницей встречи между гречанкой Марией Саккари и квалифаером.

«Чемпионат» также предлагает ознакомиться с другими значимыми стартовыми матчами турнира в Лондоне.

Теннис. Турнир WTA-500, Лондон, 2026. Стартовые матчи (частично):

Аманда Анисимова (США, 2) – Лаура Зигемунд (Германия)/Франческа Джонс (Великобритания);

Виктория Мбоко (Канада, 3) – Каролина Плишкова (Чехия)/Маккартни Кесслер (США);

Белинда Бенчич (Швейцария, 4) – Хэрриет Дарт (Великобритания)/Людмила Самсонова (Россия);

Марта Костюк (Украина, 5) – Мика Стойсавлевич (Великобритания).