Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стала известна сетка «пятисотника» в Лондоне с участием Рыбакиной и Самсоновой

Стала известна сетка «пятисотника» в Лондоне с участием Рыбакиной и Самсоновой
Комментарии

Стала известна сетка турнира категории WTA-500, который пройдёт в Лондоне с 8 по 14 июня. Из россиянок в нём примет участие только Людмила Самсонова.

В статусе первой сеяной на «пятисотнике» выступит вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина. Она начнёт выступление на турнире со второго круга и проведёт стартовый матч с победительницей встречи между гречанкой Марией Саккари и квалифаером.

«Чемпионат» также предлагает ознакомиться с другими значимыми стартовыми матчами турнира в Лондоне.

Теннис. Турнир WTA-500, Лондон, 2026. Стартовые матчи (частично):

Аманда Анисимова (США, 2) – Лаура Зигемунд (Германия)/Франческа Джонс (Великобритания);
Виктория Мбоко (Канада, 3) – Каролина Плишкова (Чехия)/Маккартни Кесслер (США);
Белинда Бенчич (Швейцария, 4) – Хэрриет Дарт (Великобритания)/Людмила Самсонова (Россия);
Марта Костюк (Украина, 5) – Мика Стойсавлевич (Великобритания).

Сетка турнира WTA-500 в Лондоне
Материалы по теме
За ними Мирра — как за каменной стеной. Кто привёл Андрееву к первому титулу на «Шлеме»
За ними Мирра — как за каменной стеной. Кто привёл Андрееву к первому титулу на «Шлеме»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android