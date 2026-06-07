Мирра Андреева задала своему тренеру вопрос на пресс-конференции после победы на «РГ»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после победы на «Ролан Гаррос» – 2026 задала своему тренеру Кончите Мартинес вопрос на пресс-конференции, из чего получился забавный диалог спортсменки и её наставницы.

В финале Открытого чемпионата Франции Мирра обыграла польку Майю Хвалиньску.

вопрос Мирры начинается на видео на 0:48 секунде

– Что в работе с Миррой Андреевой вам нравится больше всего?

– (Смеётся) лучшее, что есть в работе с Миррой – это когда нам удаётся поиграть в Uno, а я всегда побеждаю её.

– И всё?

– Да.

– Ну хорошо, повеселитесь там! — сказали Андреева и Мартинес на пресс-конференции.

Также за кадром было слышно, что Мирра добавила: «Это всё, что она сказала!»