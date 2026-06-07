Мирра Андреева задала своему тренеру вопрос на пресс-конференции после победы на «РГ»
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после победы на «Ролан Гаррос» – 2026 задала своему тренеру Кончите Мартинес вопрос на пресс-конференции, из чего получился забавный диалог спортсменки и её наставницы.
В финале Открытого чемпионата Франции Мирра обыграла польку Майю Хвалиньску.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
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Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
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Мирра Андреева
М. Андреева
вопрос Мирры начинается на видео на 0:48 секунде
– Что в работе с Миррой Андреевой вам нравится больше всего?
– (Смеётся) лучшее, что есть в работе с Миррой – это когда нам удаётся поиграть в Uno, а я всегда побеждаю её.
– И всё?
– Да.
– Ну хорошо, повеселитесь там! — сказали Андреева и Мартинес на пресс-конференции.
Также за кадром было слышно, что Мирра добавила: «Это всё, что она сказала!»
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