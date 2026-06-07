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Мирра Андреева задала своему тренеру вопрос на пресс-конференции после победы на «РГ»

Мирра Андреева задала своему тренеру вопрос на пресс-конференции после победы на «РГ»
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после победы на «Ролан Гаррос» – 2026 задала своему тренеру Кончите Мартинес вопрос на пресс-конференции, из чего получился забавный диалог спортсменки и её наставницы.

В финале Открытого чемпионата Франции Мирра обыграла польку Майю Хвалиньску.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

вопрос Мирры начинается на видео на 0:48 секунде

– Что в работе с Миррой Андреевой вам нравится больше всего?
(Смеётся) лучшее, что есть в работе с Миррой – это когда нам удаётся поиграть в Uno, а я всегда побеждаю её.

– И всё?
– Да.

– Ну хорошо, повеселитесь там! — сказали Андреева и Мартинес на пресс-конференции.

Также за кадром было слышно, что Мирра добавила: «Это всё, что она сказала!»

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