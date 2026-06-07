Появилась сетка турнира ATP-500 в Штутгарте, где выступит Бублик

В понедельник, 8 июня, в Штутгарте (Германия) стартует мужской «пятисотник». Российские теннисисты не примут в нём участия.
В статусе первого сеяного турнир проведёт пятая ракетка мира американец Бен Шелтон, который начнёт выступление со второго круга и сразится с победителем матча между Роберто Баутиста-Агутом и Маркосом Гироном.
«Чемпионат» также предлагает ознакомиться с другими значимыми стартовыми матчами турнира в Штутгарте.
Теннис. Турнир АТР-500, Штутгарт, 2026. Стартовые матчи (частично):
Ник Кирьос (Австралия) – Корентен Муте (Франция, 8);
Иржи Легечка (Чехия, 4) – Диего Дедура-Паломеро (Германия)/Джеймс Дакворт (Австралия);
Даниэль Альтмайер (Германия) – Фрэнсис Тиафо (США, 6);
Томми Пол (США, 5) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);
Ян-Леннард Штруфф (Германия)/квалифаер – Александр Бублик (Казахстан, 3);
квалифаер/Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) – Тейлор Фриц (США).