Появилась сетка турнира ATP-500 в Штутгарте, где выступит Бублик

В понедельник, 8 июня, в Штутгарте (Германия) стартует мужской «пятисотник». Российские теннисисты не примут в нём участия.

В статусе первого сеяного турнир проведёт пятая ракетка мира американец Бен Шелтон, который начнёт выступление со второго круга и сразится с победителем матча между Роберто Баутиста-Агутом и Маркосом Гироном.

«Чемпионат» также предлагает ознакомиться с другими значимыми стартовыми матчами турнира в Штутгарте.

Теннис. Турнир АТР-500, Штутгарт, 2026. Стартовые матчи (частично):

Ник Кирьос (Австралия) – Корентен Муте (Франция, 8);

Иржи Легечка (Чехия, 4) – Диего Дедура-Паломеро (Германия)/Джеймс Дакворт (Австралия);

Даниэль Альтмайер (Германия) – Фрэнсис Тиафо (США, 6);

Томми Пол (США, 5) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);

Ян-Леннард Штруфф (Германия)/квалифаер – Александр Бублик (Казахстан, 3);

квалифаер/Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) – Тейлор Фриц (США).