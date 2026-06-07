«Явный андердог, но очень талантлив». Макинрой — о шансах Коболли на победу на «РГ»-2026

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой оценил шансы итальянца Флавио Коболли (14-й номер рейтинга) выиграть матч в финале «Ролан Гаррос» — 2026, где он сразится с немцем Александром Зверевым (третья ракетка мира).

«Я бы дал ему [Коболли] один шанс из трёх. Около 30%. Он явный андердог, но очень талантлив. Он отличный атлет. Флавио будет свеж, будет нервничать, но и Зверев тоже — и это решающий момент. Все говорят, что победа может открыть для него шлюзы. Если Коболли выиграет, возможно, обретёт уверенность в матчах с теми, кого раньше не мог обыграть, и станет больше верить в себя. Так что у Коболли есть шанс, даже немного больше, чем просто «шанс боксёра», — сказал Макинрой в эфире TNT Sports.

Для Флавио Коболли финал «Ролан Гаррос» 2026 года будет первым финалом турнира «Большого шлема» в карьере.