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Сумеет ли Мирра Андреева после титула на «Ролан Гаррос» взять трофей на Уимблдоне?

Сумеет ли Мирра Андреева после титула на «Ролан Гаррос» взять трофей на Уимблдоне?
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В субботу, 6 июня, восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос» – 2026. В финале она обыграла польку Майю Хвалиньску, занимающую в мировом рейтинге 114-е место. Это стало самым крупным титулом в карьере 19-летней россиянки на данный момент, а также её первым титулом на турнире «Большого шлема». Следующий мэйджор — Уимблдон, который пройдёт в Лондоне с 29 июня по 12 июля.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сумеет ли Мирра Андреева после титула на «Ролан Гаррос» взять трофей ещё и на Уимблдоне?»

Ранее в текущем году Мирра Андреева завоевала два титула в одиночном разряде («пятисотники» в Линце и Аделаиде) и один — в парном («тысячник» в Риме в дуэте с Дианой Шнайдер).

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