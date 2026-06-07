Сумеет ли Мирра Андреева после титула на «Ролан Гаррос» взять трофей на Уимблдоне?

В субботу, 6 июня, восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос» – 2026. В финале она обыграла польку Майю Хвалиньску, занимающую в мировом рейтинге 114-е место. Это стало самым крупным титулом в карьере 19-летней россиянки на данный момент, а также её первым титулом на турнире «Большого шлема». Следующий мэйджор — Уимблдон, который пройдёт в Лондоне с 29 июня по 12 июля.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сумеет ли Мирра Андреева после титула на «Ролан Гаррос» взять трофей ещё и на Уимблдоне?»

Ранее в текущем году Мирра Андреева завоевала два титула в одиночном разряде («пятисотники» в Линце и Аделаиде) и один — в парном («тысячник» в Риме в дуэте с Дианой Шнайдер).