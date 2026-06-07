Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик — Андреевой: Мирра, ругаться я научил тебя, теперь твоя очередь научить меня играть

Бублик — Андреевой: Мирра, ругаться я научил тебя, теперь твоя очередь научить меня играть
Комментарии

10-я ракетка мира казахстанец Александр Бублик поздравил российскую теннисистку Мирру Андрееву, занимающую восьмую строчку мирового рейтинга, с первой победой в финале на Открытом чемпионате Франции 2026 года, где она обыграла 114-ю ракетку мира польку Майю Хвалиньску со счётом 6:2: 6:3.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Мирра, ругаться я научил тебя, теперь твоя очередь научить меня играть в теннис. Поздравляю с дебютным «Шлемом»!» — написал Бублик в своём телеграм-канале.

Титул чемпионки Открытого чемпионата Франции по теннису стал для Мирры Андреевой первым на турнире «Большого шлема» и шестым в карьере в одиночном разряде на уровне WTA.

Материалы по теме
Опрос
Сумеет ли Мирра Андреева после титула на «Ролан Гаррос» взять трофей на Уимблдоне?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android