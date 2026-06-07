Бублик — Андреевой: Мирра, ругаться я научил тебя, теперь твоя очередь научить меня играть
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10-я ракетка мира казахстанец Александр Бублик поздравил российскую теннисистку Мирру Андрееву, занимающую восьмую строчку мирового рейтинга, с первой победой в финале на Открытом чемпионате Франции 2026 года, где она обыграла 114-ю ракетку мира польку Майю Хвалиньску со счётом 6:2: 6:3.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
«Мирра, ругаться я научил тебя, теперь твоя очередь научить меня играть в теннис. Поздравляю с дебютным «Шлемом»!» — написал Бублик в своём телеграм-канале.
Титул чемпионки Открытого чемпионата Франции по теннису стал для Мирры Андреевой первым на турнире «Большого шлема» и шестым в карьере в одиночном разряде на уровне WTA.
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