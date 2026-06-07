Бублик — Андреевой: Мирра, ругаться я научил тебя, теперь твоя очередь научить меня играть

10-я ракетка мира казахстанец Александр Бублик поздравил российскую теннисистку Мирру Андрееву, занимающую восьмую строчку мирового рейтинга, с первой победой в финале на Открытом чемпионате Франции 2026 года, где она обыграла 114-ю ракетку мира польку Майю Хвалиньску со счётом 6:2: 6:3.

«Мирра, ругаться я научил тебя, теперь твоя очередь научить меня играть в теннис. Поздравляю с дебютным «Шлемом»!» — написал Бублик в своём телеграм-канале.

Титул чемпионки Открытого чемпионата Франции по теннису стал для Мирры Андреевой первым на турнире «Большого шлема» и шестым в карьере в одиночном разряде на уровне WTA.