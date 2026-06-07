Флавио Коболли — Александр Зверев: история встреч перед финалом «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 7 июня, на грунтовых кортах Парижа завершатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. В рамках игрового дня состоится финальная встреча, где сразятся 14-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли и представитель Германии Александр Зверев, занимающий в мировом рейтинге третье место. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.
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Зверев ведёт 3-1 по личным встречам (2-1 на грунте). Он выиграл в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025 (6:2, 7:6, 6:1), на траве Галле-2025 в четвертьфинале (6:4, 7:6), а весной этого года сначала уступил на грунте Мюнхена в полуфинале (3:6, 3:6), затем победил на мадридском грунте в четвертьфинале (6:1, 6:4).
Победителем прошлого розыгрыша «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).
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