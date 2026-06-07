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Появилось видео с вечеринки Мирры Андреевой в честь победы на «Ролан Гаррос» — 2026

Появилось видео с вечеринки Мирры Андреевой в честь победы на «Ролан Гаррос» — 2026
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В субботу, 6 июня, восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос» – 2026. В финале она обыграла польку Майю Хвалиньску, занимающую в мировом рейтинге 114-е место.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В Сети появилось видео, как Мирра вместе с семьёй и командой отпраздновала долгожданную победу.

Победа на «Ролан Гаррос» стала самым крупным титулом в карьере 19-летней россиянки на данный момент, а также её первым выигранным турниром «Большого шлема». Ранее в текущем году Мирра Андреева завоевала два титула в одиночном разряде («пятисотники» в Линце и Аделаиде) и один — в парном («тысячник» в Риме в дуэте с Дианой Шнайдер).

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