Появилось видео с вечеринки Мирры Андреевой в честь победы на «Ролан Гаррос» — 2026

В субботу, 6 июня, восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос» – 2026. В финале она обыграла польку Майю Хвалиньску, занимающую в мировом рейтинге 114-е место.

В Сети появилось видео, как Мирра вместе с семьёй и командой отпраздновала долгожданную победу.

Победа на «Ролан Гаррос» стала самым крупным титулом в карьере 19-летней россиянки на данный момент, а также её первым выигранным турниром «Большого шлема». Ранее в текущем году Мирра Андреева завоевала два титула в одиночном разряде («пятисотники» в Линце и Аделаиде) и один — в парном («тысячник» в Риме в дуэте с Дианой Шнайдер).