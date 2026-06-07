Карен Хачанов отреагировал на победу Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на победу своей соотечественницы Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» – 2026. В финале Мирра обыграла польку Майю Хвалиньску.

У себя на странице в соцсети Хачанов сделал репост фото, на котором Андреева запечатлена вместе со своей командой и выигранным трофеем, и написал «Браво!», сопроводив текст эмодзи огня и празднующего человечка.

Победа на «Ролан Гаррос» стала самым крупным титулом в карьере 19-летней россиянки на данный момент, а также её первым выигранным турниром «Большого шлема». Ранее в текущем году Мирра Андреева завоевала два титула в одиночном разряде («пятисотники» в Линце и Аделаиде) и один — в парном («тысячник» в Риме в дуэте с Дианой Шнайдер).