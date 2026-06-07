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«Германия следит, мы скрестили пальцы». Беккер — о Звереве в финале «Ролан Гаррос» — 2026

«Германия следит, мы скрестили пальцы». Беккер — о Звереве в финале «Ролан Гаррос» — 2026
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Победитель шести турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер выразил поддержу немецкому теннисисту Александру Звереву (третий номер мирового рейтинга) и оценил его шансы на победу в финале Открытого чемпионата Франции – 2026. Соперником Зверева будет итальянец Флавио Коболли (14-й номер рейтинга).

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Германия следит. Мы скрестили пальцы. Он достаточно хорош, он заслужил. Он стучится в дверь уже 10 или 11 лет. Это его четвёртый финал ТБШ, и в этом же проблема — он проигрывал всякий раз, когда добирался сюда. Коболли не отдаст ему победу, он очень талантлив, обаятелен, хороший атлет, но Германия болеет за одного парня — это точно», — сказал Беккер в эфире TNT Sports.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» (м)
Календарь «Ролан Гаррос» (м)
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