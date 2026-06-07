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«Всего наилучшего на предстоящем пути». Род Лэйвер — о победе Мирры Андреевой на «РГ»

«Всего наилучшего на предстоящем пути». Род Лэйвер — о победе Мирры Андреевой на «РГ»
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11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер поздравил россиянку Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале она обыграла польку Майю Хвалиньску.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Поздравляю Мирру Андрееву с незабываемым титулом «Ролан Гаррос». Каждая победа на турнире «Большого шлема» особенна, но первая – это то, что останется с тобой навсегда. Прекрасная игра, и я желаю тебе всего наилучшего на предстоящем пути. А также поздравляю финалистку Майю Хвалиньску с выдающимися двумя неделями», — написал Лэйвер у себя на странице в соцсети.

Победа на «Ролан Гаррос» стала для Мирры дебютным в карьере титулом на турнире «Большого шлема».

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