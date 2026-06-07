Видео: Диана Шнайдер назвала любимого пилота Формулы-1 и напела песню про него

Серебряный призёр Олимпиды-2024 в парном разряде, 23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что поддерживает четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, представляющего команду «Ред Булл».

«Любимый пилот Ф-1? Ту-ду-ду-дууу Макс Ферстаппен! (Улыбается.) Хей, Макс! Меня зовут Диана Шнайдер и я твоя огромная фанатка с прошлого сезона. Мне бы хотелось просто пожелать тебе удачи в этом сезоне. Получаю большое удовольствие, наблюдая за твоим пилотажем. Желаю тебе оставаться здоровым, гоняйся без инцидентов, пожалуйста, и да — ту-ду-ду-дууу Макс Ферстаппен», — сказала Шнайдер в видео.

После пяти этапов сезона-2026 Ферстаппен занимает седьмое место в личном зачёте, имея на своём счету 43 очка.