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Глава ФТР Тарпищев разобрал игру Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос»

Глава ФТР Тарпищев разобрал игру Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос»
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев проанализировал, за счёт чего россиянке Мирре Андреевой удалось победить в финале «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Мирра сыграла финал тактически очень грамотно. Она хорошо использовала игру внутри корта, потому что ясно, если человек атакует оттуда, то времени на подготовку удара у соперника гораздо меньше. Мирра с самого начала нервничала, как и соперница, но стремилась создавать ситуации, чтобы атаковать внутри корта. Таким образом, она не дала ввязать себя в ту игру, в которую ввязалась Шнайдер, атакуя из-за задней линии. Был шанс, что обе наших россиянки сыграют в финале, но что случилось, то случилось. А победа Мирры — праздник для всех, все этого ждали. В прошлом году Кудерметова выиграла Уимблдон в паре, сейчас Андреева. Это дорогого стоит», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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