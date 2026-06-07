Глава ФТР Тарпищев разобрал игру Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев проанализировал, за счёт чего россиянке Мирре Андреевой удалось победить в финале «Ролан Гаррос» — 2026.

«Мирра сыграла финал тактически очень грамотно. Она хорошо использовала игру внутри корта, потому что ясно, если человек атакует оттуда, то времени на подготовку удара у соперника гораздо меньше. Мирра с самого начала нервничала, как и соперница, но стремилась создавать ситуации, чтобы атаковать внутри корта. Таким образом, она не дала ввязать себя в ту игру, в которую ввязалась Шнайдер, атакуя из-за задней линии. Был шанс, что обе наших россиянки сыграют в финале, но что случилось, то случилось. А победа Мирры — праздник для всех, все этого ждали. В прошлом году Кудерметова выиграла Уимблдон в паре, сейчас Андреева. Это дорогого стоит», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.