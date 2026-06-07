Тарпищев — о прогрессе Андреевой: Мирра стала настоящим взрослым мастером

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев после победы россиянки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026 заявил, что спортсменка показала взрослую игру на турнире в Париже.

«Андреева показала очень цельную игру в четвертьфинале и полуфинале «Ролан Гаррос» — настоящий взрослый женский теннис, в котором играла психологически ровно, всё время поддавливала, где надо — отыгрывала, где надо — рисковала. Мне очень понравились её последние три игры, можно дать очень высокую оценку. Мирра стала настоящим взрослым мастером», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.