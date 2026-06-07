Тарпищев — о прогрессе Андреевой: Мирра стала настоящим взрослым мастером
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев после победы россиянки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026 заявил, что спортсменка показала взрослую игру на турнире в Париже.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
8
Мирра Андреева
М. Андреева
«Андреева показала очень цельную игру в четвертьфинале и полуфинале «Ролан Гаррос» — настоящий взрослый женский теннис, в котором играла психологически ровно, всё время поддавливала, где надо — отыгрывала, где надо — рисковала. Мне очень понравились её последние три игры, можно дать очень высокую оценку. Мирра стала настоящим взрослым мастером», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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