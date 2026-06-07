Шамиль Тарпищев ответил на вопрос о сравнении Мирры Андреевой и Марии Шараповой

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал сравнение российских теннисисток Марии Шараповой и Мирры Андреевой.

«Андреева и Шарапова — разные люди, разные игры. Их можно сравнить только из-за того, что Мирра стала чемпионкой в молодом возрасте (Андреева выиграла «Ролан Гаррос» в 19 лет. – Прим. «Чемпионата»), да и перспектива большая. Надо не потерять и лелеять звёздочку. Остальное — грамотность тренеров. Надо приобретать такую игру, чтобы она могла выступать одинаково здорово на разных покрытиях. Всё-таки есть специфика разных покрытый, которая требует разную игру — работа ног, техническое оснащение, технико-тактические данные, которые надо улучшать. Работы очень много, но перспективы очень хорошие», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.