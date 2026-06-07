Определились соперницы Серены Уильямс и Мбоко в первом круге парного турнира в Лондоне
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс и канадка Виктория Мбоко в стартовом круге «пятисотника» в Лондоне в парном разряде сыграют с дуэтом Николь Меликар-Мартинес (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Встреча запланирована на вторник, 9 июня.
Лондон — парный разряд (ж). 1-й круг
09 июня 2026, вторник. 11:00 МСК
Виктория Мбоко
Серена Уильямс
В. Мбоко С. Уильямс
Не начался
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Николь Меликар-Мартинес
Эрин Рутлифф
Н. Меликар-Мартинес Э. Рутлифф
Ранее стало известно, что Уильямс выступит на турнире WTA-500 в Лондоне в парном разряде, где уже успела провести тренировку. Последний матч 44-летняя спортсменка провела на Открытом чемпионате США — 2022. Также американка получила уайлд-кард на участие в турнире WTA-500 в Берлине, который пройдёт с 15 по 21 июня.
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