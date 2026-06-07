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Коболли — Зверев: онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» — 2026 начнётся в 16:00 мск

Коболли — Зверев: онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» — 2026 начнётся в 16:00 мск
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Сегодня, 7 июня, на грунтовых кортах Парижа завершатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. В рамках игрового дня состоится финальная встреча, где сразятся 14-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли и представитель Германии Александр Зверев, занимающий в мировом рейтинге третье место.

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Онлайн-трансляция встречи начнётся в 16:00. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию заключительного матча Открытого чемпионата Франции – 2026.

Победителем прошлого розыгрыша «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

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