Шамиль Тарпищев назвал причину поражения Дианы Шнайдер в полуфинале «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал причину поражения 23-й ракетки мира россиянки Дианы Шнайдер в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2026, где она уступила польке Майе Хвалиньске.

«Шнайдер проиграла чисто из-за неграмотности. Считаю, что в этом поражении виноват тренер. Тактически в этом матче она сыграла слабо, хотя по качеству игры выступила очень хорошо», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионкой турнира стала россиянка Мирра Андреева, в финале одолевшая Хвалиньску (6:3, 6:2) и выигравшая дебютный титул турнира «Большого шлема».