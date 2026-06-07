Шамиль Тарпищев назвал причину поражения Дианы Шнайдер в полуфинале «Ролан Гаррос»
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал причину поражения 23-й ракетки мира россиянки Дианы Шнайдер в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2026, где она уступила польке Майе Хвалиньске.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
«Шнайдер проиграла чисто из-за неграмотности. Считаю, что в этом поражении виноват тренер. Тактически в этом матче она сыграла слабо, хотя по качеству игры выступила очень хорошо», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Чемпионкой турнира стала россиянка Мирра Андреева, в финале одолевшая Хвалиньску (6:3, 6:2) и выигравшая дебютный титул турнира «Большого шлема».
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