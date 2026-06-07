Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шамиль Тарпищев назвал причину поражения Дианы Шнайдер в полуфинале «Ролан Гаррос»

Шамиль Тарпищев назвал причину поражения Дианы Шнайдер в полуфинале «Ролан Гаррос»
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал причину поражения 23-й ракетки мира россиянки Дианы Шнайдер в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2026, где она уступила польке Майе Хвалиньске.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

«Шнайдер проиграла чисто из-за неграмотности. Считаю, что в этом поражении виноват тренер. Тактически в этом матче она сыграла слабо, хотя по качеству игры выступила очень хорошо», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионкой турнира стала россиянка Мирра Андреева, в финале одолевшая Хвалиньску (6:3, 6:2) и выигравшая дебютный титул турнира «Большого шлема».

Материалы по теме
«Надо идти к сетке и держать подачу». Мирра получила советы от Шнайдер перед финалом «РГ»
«Надо идти к сетке и держать подачу». Мирра получила советы от Шнайдер перед финалом «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android