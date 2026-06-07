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«Это немного в его голове». Джон Макинрой высказался о причине вылета Синнера с «РГ»-2026

«Это немного в его голове». Джон Макинрой высказался о причине вылета Синнера с «РГ»-2026
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Победитель семи турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой прокомментировал причину раннего вылета итальянца Янника Синнера (первая ракетка мира) с Открытого чемпионата Франции – 2026.

«Это не новая проблема. У него с этим трудности уже пару лет. Жара — это жёстко, но у него было три-четыре случая, когда его сводили судороги. Поэтому я предполагаю, что за последние три-четыре года они делали всё возможное: тесты, питание, чтобы минимизировать эту проблему. Думаю, они и сейчас продолжают это делать.

На мой взгляд, это немного в его голове. С этим трудно справиться и сохранять спокойствие. У Карлоса Алькараса была такая же проблема против Зверева на Australian Open — его свело, но он как‑то восстановился. Синнер выигрывал некоторые матчи, когда его сводило. Если бы он тогда выиграл тот гейм (в матче между Синнером и Серундоло. – Прим. «Чемпионата»), мы бы говорили о совсем другом финале. Очень жаль. Это показывает, что он человек. Но готов поспорить на что угодно — они делают всё возможное, чтобы это исправить!» – приводит слова Макинроя Tennis 365.

Напомним, в матче второго круга «Ролан Гаррос» – 2026 состояние здоровья Янника Синнера сильно ухудшилось из-за жары, вследствие чего он сенсационно проиграл 56-й ракетке мира Хуан-Мануэлю Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

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