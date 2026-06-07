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Рэпер Баста поздравил Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» — 2026

Рэпер Баста поздравил Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» — 2026
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Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, поздравил восьмую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву с победой в финале «Ролан Гаррос» – 2026, где она обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Спасибо, и поздравляю с победой!» – написал Вакуленко, отметив профиль Андреевой.

Напомним, на пресс-конференции турнира в Париже Мирра рассказала, что одной из двух песен, которую она часто слушает перед матчами, является «Моя игра» Басты. После этого в соцсети появился ролик, где на кадры победы россиянки на «Ролан Гаррос» наложена эта композиция. Баста оставил комментарий.

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