Рэпер Баста поздравил Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» — 2026

Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, поздравил восьмую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву с победой в финале «Ролан Гаррос» – 2026, где она обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску.

«Спасибо, и поздравляю с победой!» – написал Вакуленко, отметив профиль Андреевой.

Напомним, на пресс-конференции турнира в Париже Мирра рассказала, что одной из двух песен, которую она часто слушает перед матчами, является «Моя игра» Басты. После этого в соцсети появился ролик, где на кадры победы россиянки на «Ролан Гаррос» наложена эта композиция. Баста оставил комментарий.