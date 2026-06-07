Рэпер Баста поздравил Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» — 2026
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Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, поздравил восьмую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву с победой в финале «Ролан Гаррос» – 2026, где она обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
«Спасибо, и поздравляю с победой!» – написал Вакуленко, отметив профиль Андреевой.
Напомним, на пресс-конференции турнира в Париже Мирра рассказала, что одной из двух песен, которую она часто слушает перед матчами, является «Моя игра» Басты. После этого в соцсети появился ролик, где на кадры победы россиянки на «Ролан Гаррос» наложена эта композиция. Баста оставил комментарий.
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