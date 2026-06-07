Тарпищев оценил перспективы чемпионки юниорского «Ролан Гаррос» Алисы Октябрёвой

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил перспективы уроженки Москвы Алисы Октябрёвой, накануне выигравшей юниорский «Ролан Гаррос» — 2026.

«Алиса Октябрёва была у нас в сборной пару лет, но она давно живёт в Чехии. Чехия — хорошая страна в плане тенниса, там технико-тактическое оснащение очень хорошее. Считаю, что чехи — в этом образец. Перспективы у неё есть.

Могу сказать, что у нас играла хорошая плеяда — семь человек до 18 лет. Надо отметить 14-летнюю Доценко, она выиграла отборочные, дошла до четвертьфинала и проиграла как раз Октябрёвой. Реально очень хорошая плеяда растёт, это будет подспорьем для будущих результатов, в том числе конкуренция Андреевой», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.