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Тарпищев оценил перспективы чемпионки юниорского «Ролан Гаррос» Алисы Октябрёвой

Тарпищев оценил перспективы чемпионки юниорского «Ролан Гаррос» Алисы Октябрёвой
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил перспективы уроженки Москвы Алисы Октябрёвой, накануне выигравшей юниорский «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос — девушки. Финал
06 июня 2026, суббота. 13:55 МСК
Алиса Октябрёва
Россия
Алиса Октябрёва
А. Октябрёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Синьжань Сунь
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь

«Алиса Октябрёва была у нас в сборной пару лет, но она давно живёт в Чехии. Чехия — хорошая страна в плане тенниса, там технико-тактическое оснащение очень хорошее. Считаю, что чехи — в этом образец. Перспективы у неё есть.

Могу сказать, что у нас играла хорошая плеяда — семь человек до 18 лет. Надо отметить 14-летнюю Доценко, она выиграла отборочные, дошла до четвертьфинала и проиграла как раз Октябрёвой. Реально очень хорошая плеяда растёт, это будет подспорьем для будущих результатов, в том числе конкуренция Андреевой», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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