Синякова/Таунсенд выиграли «Ролан Гаррос» — 2026 в женском парном разряде

Дуэт чешки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд выиграл «Ролан Гаррос» — 2026 в женском парном разряде, в финальном матче одолев Анну Данилину (Казахстан) и Александру Крунич (Сербия). Встреча соперниц продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 6:2, 7:5.

По ходу матча Синякова/Таунсенд сделали один эйс, допустили три двойные ошибки и сумели реализовать четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Данилина/Крунич ни разу не подали навылет, сделали две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из шести.

В мужском парном разряде чемпионами стали Марсель Гранольерс и Орасио Себальос.