Синякова/Таунсенд выиграли «Ролан Гаррос» — 2026 в женском парном разряде
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Дуэт чешки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд выиграл «Ролан Гаррос» — 2026 в женском парном разряде, в финальном матче одолев Анну Данилину (Казахстан) и Александру Крунич (Сербия). Встреча соперниц продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 6:2, 7:5.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Анна Данилина
Александра Крунич
А. Данилина А. Крунич
По ходу матча Синякова/Таунсенд сделали один эйс, допустили три двойные ошибки и сумели реализовать четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Данилина/Крунич ни разу не подали навылет, сделали две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из шести.
В мужском парном разряде чемпионами стали Марсель Гранольерс и Орасио Себальос.
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