Алина Чараева и Анна Блинкова вышли в финал квалификации «пятисотника» в Лондоне

130-я ракетка мира россиянка Алина Чараева и её соотечественница Анна Блинкова, занимающая в мировом рейтинге 103-е место, вышли в финал квалификации турнира категории WTA-500 в Лондоне.

В полуфинале Чараева обыграла австралийку Талию Гибсон (6:2, 7:6 (8:6)), а Блинкова оказалась сильнее британки Джоди Бёррэдж (6:1, 6:3).

Также уже определена соперница Блинковой по финальному матчу – ей станет хорватка Донна Векич. Чараева сразится с победительницей матча между Полиной Кудерметовой и Присциллой Хон.

«Пятисотник» в Лондоне пройдёт с 8 по 14 июня. В его основной сетке в одиночном разряде из россиянок сыграет Людмила Самсонова.