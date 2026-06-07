Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алина Чараева и Анна Блинкова вышли в финал квалификации «пятисотника» в Лондоне

Алина Чараева и Анна Блинкова вышли в финал квалификации «пятисотника» в Лондоне
Комментарии

130-я ракетка мира россиянка Алина Чараева и её соотечественница Анна Блинкова, занимающая в мировом рейтинге 103-е место, вышли в финал квалификации турнира категории WTA-500 в Лондоне.

В полуфинале Чараева обыграла австралийку Талию Гибсон (6:2, 7:6 (8:6)), а Блинкова оказалась сильнее британки Джоди Бёррэдж (6:1, 6:3).

Также уже определена соперница Блинковой по финальному матчу – ей станет хорватка Донна Векич. Чараева сразится с победительницей матча между Полиной Кудерметовой и Присциллой Хон.

«Пятисотник» в Лондоне пройдёт с 8 по 14 июня. В его основной сетке в одиночном разряде из россиянок сыграет Людмила Самсонова.

Сетка WTA-500 в Лондоне
Материалы по теме
«Я уволена? Красная карточка?» Мирра устроила сюрприз на пресс-конференции Кончиты
«Я уволена? Красная карточка?» Мирра устроила сюрприз на пресс-конференции Кончиты
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android