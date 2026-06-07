Флавио Коболли — Александр Зверев: началась онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 7 июня, на грунтовых кортах Парижа завершатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. В рамках игрового дня состоится финальная встреча, где сразятся 14-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли и представитель Германии Александр Зверев, занимающий в мировом рейтинге третье место.

Онлайн-трансляция встречи началась в 16:00. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию заключительного матча Открытого чемпионата Франции – 2026.

Победителем прошлого розыгрыша «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).