«Это не значит, что она сейчас лучшая в мире». Энди Роддик — о титуле Мирры Андреевой

Обладатель титула US Open — 2003 американец Энди Роддик оценил игру и перспективы российской теннисистки Мирры Андреевой (восьмая строчка рейтинга).

«Она доминировала в начале прошлого года, потом были средние результаты по её собственным стандартам, а затем на грунте она просто включила газ. Она становится только сильнее. Ещё пару лет назад она только входила в свою физическую форму, а теперь она сильна на старте, быстра. Вы видите, как её ноги рвут корт, когда она бежит за укороченным? Подача очень хорошая, в ней есть движение и запас — я не вижу, чтобы она когда-нибудь использовала всю свою силу на подаче. Она всё ещё прогрессирует. Она всё ещё в процессе развития, даже несмотря на свой текущий уровень.

Она умеет переключаться между «свечками» и игрой с передней ноги. У неё есть оба варианта. Пожалуй, больше, чем у кого-либо в женском теннисе. Но это не значит, что она сейчас лучшая в мире. Я не готов списывать со счетов Соболенко и Рыбакину. Не думаю, что Мирра с ними на одном уровне пока. Они играют в теннис «сквозь тебя» — когда они бьют очень сильно, их трудно обыграть. У Андреевой же больше вариантов для верной тактики, она универсальна, может играть в разный теннис.

Способна ли она так же «проходить» соперниц, как эти две? Нет. Сможет ли когда-нибудь? Возможно. Но ей ещё нужно время, чтобы научиться пользоваться всеми своими инструментами. И это пугает — что будет, когда она достигнет пика своей формы?» – сказал Роддик на своём подкасте Served with Andy Roddick.

Вчера, 6 июня, Мирра Андреева впервые выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису. Это её первый титул чемпионки турнира «Большого шлема».