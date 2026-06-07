Бублик прибыл в Штутгарт перед стартом турнира АТР-250

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прибыл в Штутгарт (Германия), где в понедельник, 8 июня, стартует травяной турнир категории АТР-250. Видео с тренировочного корта спортсмен опубликовал у себя в телеграм-канале.

«Прибыли уже в Штутгарт, первая тренировка у нас, такой стадион красивый. Артём [Супрунов] тут, Жорик — думает, что он классный», — сказал Бублик в видеосообщении.

Стартовый матч турнира теннисист проведёт с победителем встречи между Ян-Леннардом Штруффом (Германия) и квалифаером. На минувшем «Ролан Гаррос» Бублик проиграл в первом круге именно немецкому теннисисту.