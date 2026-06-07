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Стала известна сетка турнира АТР-250 в Хертогенбосхе, где сыграет Медведев

Стала известна сетка турнира АТР-250 в Хертогенбосхе, где сыграет Медведев
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В понедельник, 8 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) стартует турнир категории АТР-250, который продлится до 14 июня. Из россиян на нём выступит восьмая ракетка мира Даниил Медведев.

В статусе лидера посева турнир проведёт канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий в мировом рейтинге шестое место. В стартовом для себя матче он сразится с победителем встречи между Хубертом Хуркачем и Мартоном Фучовичем.

«Чемпионат» предлагает также ознакомиться с другими значимыми матчами на старте турнира в Хертогенбосхе.

Теннис. Турнир АТР-250, Хертогенбосх, 2026. Стартовые матчи (частично):

Даниил Медведев (Россия, 3) – У Ибин (Китай)/Тейс Богард (Нидерланды);

Марин Чилич (Хорватия) – Денис Шаповалов (Канада, 7);

Таллон Грикспор (Нидерланды, 6) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);

Артур Риндеркнеш (Франция, 4) – Адриан Маннарино (Франция)/Габриэль Диалло (Канада);

Алекс де Минор (Австралия, 2) – Хауме Мунар (Испания)/квалифаер.

Сетка турнира АТР-250 в Хертогенбосхе
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