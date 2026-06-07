М. Андреевой спели We are the Champions и подарили торт на вечеринке после победы на «РГ»

В субботу, 6 июня, восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос» – 2026. В финале она обыграла польку Майю Хвалиньску, занимающую в мировом рейтинге 114-е место.

На вечеринке, которую Мирра провела вечером с семьёй, друзьями и командой, теннисистке вынесли праздничный торт, а также спели известную песню We are the Champions группы Queen. Андреева в момент чествования мило засмущалась.

Победа на «Ролан Гаррос» стала самым крупным титулом в карьере 19-летней россиянки на данный момент, а также её первым выигранным турниром «Большого шлема». Ранее в текущем году Мирра Андреева завоевала два титула в одиночном разряде («пятисотники» в Линце и Аделаиде) и один — в парном («тысячник» в Риме в дуэте с Дианой Шнайдер).