М. Андреевой спели We are the Champions и подарили торт на вечеринке после победы на «РГ»

В субботу, 6 июня, восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос» – 2026. В финале она обыграла польку Майю Хвалиньску, занимающую в мировом рейтинге 114-е место.
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На вечеринке, которую Мирра провела вечером с семьёй, друзьями и командой, теннисистке вынесли праздничный торт, а также спели известную песню We are the Champions группы Queen. Андреева в момент чествования мило засмущалась.
Победа на «Ролан Гаррос» стала самым крупным титулом в карьере 19-летней россиянки на данный момент, а также её первым выигранным турниром «Большого шлема». Ранее в текущем году Мирра Андреева завоевала два титула в одиночном разряде («пятисотники» в Линце и Аделаиде) и один — в парном («тысячник» в Риме в дуэте с Дианой Шнайдер).
- 7 июня 2026
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