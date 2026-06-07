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Мирра Андреева ответила, как прошла её первая ночь в статусе чемпионки «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева ответила, как прошла её первая ночь в статусе чемпионки «Ролан Гаррос»
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как прошла её ночь после победы в финале «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Расскажи, как прошла первая ночь в статусе чемпионки «Ролан Гаррос»? Ты вообще смогла заснуть?
— Заснуть смогла. Мы правда достаточно поздно вернулись из ресторана, праздновали. Много было обязательств после матча, пока всё сделали, пока вернулись в отель. Поехали в ресторан уже в 10-м часу, пока посидели, поели, поговорили. Вернулись в отель достаточно поздно, мне кажется, в 1:30, 2 часа ночи. Пока мы с мамой ещё поговорили, посидели, полежали. И потом я в целом достаточно быстро уснула. Но просыпаться надо было тоже достаточно рано, но поспала я хорошо, — сказала Андреева в видео на YouTube-канале «Больше!».

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