Мирра Андреева рассказала, как выбирала наряд для чемпионской фотосессии в Париже

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о процессе выбора образа для чемпионской фотосессии после победы на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале турнира в Париже Андреева одолела польку Майю Хвалиньску (114-е место в рейтинге).

«У меня было несколько вариантов, несколько опций. И платья, и костюмы тоже были. Но я выбрала платье, оно будет очень красивое. Я выбирала из трёх, был очень сложный выбор, но я всё-таки выбрала. У меня будет такое красивое, светло-голубое платье. Я очень рада. Посмотрим, как будет смотреться на фотках», — сказала Андреева в видео на YouTube-канале «Больше!».