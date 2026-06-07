Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева рассказала, как выбирала наряд для чемпионской фотосессии в Париже

Мирра Андреева рассказала, как выбирала наряд для чемпионской фотосессии в Париже
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о процессе выбора образа для чемпионской фотосессии после победы на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале турнира в Париже Андреева одолела польку Майю Хвалиньску (114-е место в рейтинге).

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«У меня было несколько вариантов, несколько опций. И платья, и костюмы тоже были. Но я выбрала платье, оно будет очень красивое. Я выбирала из трёх, был очень сложный выбор, но я всё-таки выбрала. У меня будет такое красивое, светло-голубое платье. Я очень рада. Посмотрим, как будет смотреться на фотках», — сказала Андреева в видео на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
Мирра отпраздновала титул «РГ» в стиле Шараповой. Завоюет ли она столько же «Шлемов»?
Мирра отпраздновала титул «РГ» в стиле Шараповой. Завоюет ли она столько же «Шлемов»?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android