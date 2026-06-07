Мирра Андреева рассказала, как выбирала наряд для чемпионской фотосессии в Париже
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о процессе выбора образа для чемпионской фотосессии после победы на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале турнира в Париже Андреева одолела польку Майю Хвалиньску (114-е место в рейтинге).
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
«У меня было несколько вариантов, несколько опций. И платья, и костюмы тоже были. Но я выбрала платье, оно будет очень красивое. Я выбирала из трёх, был очень сложный выбор, но я всё-таки выбрала. У меня будет такое красивое, светло-голубое платье. Я очень рада. Посмотрим, как будет смотреться на фотках», — сказала Андреева в видео на YouTube-канале «Больше!».
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