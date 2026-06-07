Андреева: начиная с четвертьфинала, было очень много нервов. Я написала психологу

Победительница «Ролан Гаррос» — 2026 российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что с четвертьфинальной стадии турнира в Париже начала испытывать сильный стресс, в связи с чем обратилась к своему психологу.

«На самом деле нервов было очень много, особенно, я бы сказала, начиная с четвертьфинала. С этой стадии я прямо очень сильно нервничала перед каждым матчем, потом после каждого матча было столько радости, потому что я выиграла. Нервы… Не знаю, их было прямо очень много, особенно перед финалом. Я написала своему психологу, потому что решила, что нужно чуть-чуть поговорить, как-то, не знаю, сделать так, чтобы я не так сильно нервничала, лучше себя чувствовала.

В этом плане, конечно, мне это тоже очень помогло. Не знаю, как я справилась с нервами перед финалом, но я видела, что она тоже нервничает, потому что у нас матч начался с невынужденных ошибок у обеих. И, конечно, кондиции во время матча тоже были очень-очень непростые, очень ветреные, поэтому я решила для себя, что, если ветер, я постараюсь сделать так, чтобы это было преимуществом для меня, а не для неё. И с каждым розыгрышем, с каждой минутой, на корте проведённой, становилось уже легче», — сказала Андреева в видео на YouTube-канале «Больше!».