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«Много думала про него». Андреева рассказала, как Федерер помогал ей на «Ролан Гаррос»

«Много думала про него». Андреева рассказала, как Федерер помогал ей на «Ролан Гаррос»
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о роли 20-кратного победителя турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарского теннисиста Роджера Федерера в её успехе на турнире в Париже.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Ты рассказывала, что очень много матчей Роджера Федерера смотрела на протяжении этих двух недель и старалась как бы взять за основу его модель поведения. Что всё-таки тебе помогло больше всего именно войти, скажем так, в состояние Роджера?
— Я бы сказала, что, конечно, говорить про это всё намного легче, чем на самом деле делать на корте, но я просто пыталась представить, что я Роджер, думала, как бы он себя сейчас в этой ситуации повёл, что бы сейчас случилось? Не знаю, может, даже в какой-то момент я заигралась в это, что я в этом образе находилась… Из-за того, что я так долго думала и много думала про него, я в какой-то момент даже забывала переживать на корте, в этом плане, мне кажется, это очень помогло.

— То есть Роджеру тоже сердечко отправляем отдельное?
— Конечно. Ему можно даже два, — сказала Андреева в видео на YouTube-канале «Больше!».

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