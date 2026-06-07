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Роман Сафиуллин — Алексис Галарно, результат матча 7 июня 2026, счёт 1:2, финал; квалификация турнира ATP 250 Штутгарт

Роман Сафиуллин проиграл в финале квалификации турнира АТР-250 в Штутгарте
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141-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в основную сетку турнира категории АТР-250 в Штутгарте (Германия), в финальном матче квалификации проиграв сопернику из Канады Алексису Галарно (193-е место в рейтинге). Встреча соперников продолжалась 2 часа 26 минут и завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 6:7 (5:7).

По ходу матча Сафиуллин подал навылет 11 раз, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Галарно сделал 15 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В основной сетке турнира в Штутгарте не сыграет ни один россиянин.

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