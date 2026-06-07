«Заметила, что что-то неладно». Мирра Андреева — о суевериях Кончиты Мартинес на «РГ»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о суевериях своего тренера Кончиты Мартинес на победном для них «Ролан Гаррос» – 2026.

«Я как-то старалась не зацикливаться на этом в этот раз. Я и в разных футболках тренировалась, не было такого, что вот я разминаюсь только в этой одежде или играю только в этом платье, одежду тоже не стирала, у меня на каждый матч был новый комплект, в этом плане я как-то пыталась себя немного отпустить. Но вот заметила, что Кончита [Мартинес] была более суеверна, на каждый матч она приходила в одном и том же костюме спортивном. А во время тренировочных дней она меняла одежду, то есть у неё был и другой спортивный костюм, и другие кроссовки, но вот в день матча был всегда один и тот же бордовый костюм Nike. Я как бы заметила, что что-то неладно, но решила уже ничего не говорить. Да, в этот раз Кончита была более суеверная, чем я», — сказала Андреева в видео на YouTube-канале «Больше!».