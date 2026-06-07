«Подумала: какой он красивый!» Мирра Андреева — о Брэде Питте на её матче

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мыслями о присутствии на её матче финала турнира в Париже известного американского актёра Брэда Питта.

– А ты знала, что на матче присутствует Брэд Питт?

— Когда разминалась в спортзале, его показали крупным планом по телевизору, у меня была молниеносная реакция, говорю: «Какой он красивый!» Такой, ну, прямо и красиво одетый, и такая харизма от него тоже исходила. Но я не знала, что он сидел прямо вот напротив моего полотенца, куда я приходила между розыгрышами. И потом уже, когда стало 5:3 в первом сете, я поняла. Был такой длинный розыгрыш, я сбегала за укороченными, так как бы дышу и потом понимаю, что он сидит прямо вот-вот здесь, ну, буквально там 15 см. Я вот руку протяну и могу его ноги коснуться, поэтому я только в конце первого света поняла, что он сидит, оказывается, совсем близко, но пыталась потом про это не думать, чтобы больше не нервничать, — сказала Андреева в видео на YouTube-канале «Больше!».