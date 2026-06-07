Мирра Андреева провела чемпионскую фотосессию после победы на «Ролан Гаррос» — 2026

Победительница «Ролан Гаррос» — 2026, восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева провела в Париже чемпионскую фотосессию после победы в финале Открытого чемпионата Франции. На кадрах спортсменка предстала в нежно-голубом платье, держа в руках трофей и позируя на фоне Эйфелевой башни.

Фото: Mustafa Yalcin/Getty Images

Фото: XAVIER GALIANA/EPA/ТАСС

Победа на «Ролан Гаррос» стала самым крупным титулом в карьере 19-летней россиянки на данный момент, а также её первым выигранным турниром «Большого шлема». Ранее в текущем году Мирра Андреева завоевала два титула в одиночном разряде («пятисотники» в Линце и Аделаиде) и один — в парном («тысячник» в Риме в дуэте с Дианой Шнайдер).