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Мирра Андреева отреагировала на поздравление от Шараповой с титулом на «РГ»

Мирра Андреева отреагировала на поздравление от Шараповой с титулом на «РГ»
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева отреагировала на поздравление от пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» Марии Шараповой с её победой в финале «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Очень многие звёзды тебя уже поздравили, в частности Новак Джокович и, конечно же, Мария Шарапова. Эксперты уже сравнили и ваши празднования на корте с тем, как она праздновала много лет назад. Она поздравила тебя очень такими трогательными словами. Как бы ты их расшифровала? Вот её слова про то, что рада, но не удовлетворена окончательно? Что это значит для игрока?
— Я бы сказала, что это, конечно, значит, что ты очень рад победе, что ты в целом рад, как всё это произошло, что, конечно, у тебя титул, но не удовлетворён в том плане, что хочется ещё. То есть это не то что вот выполнена цель всей жизни, всё, можно расслабиться. После этого всё равно хочется выигрывать ещё, и играть больше турниров, и играть ещё круче, мне кажется, это то, что она имела в виду в этот раз, — сказала Андреева в видео на YouTube-канале «Больше!».

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