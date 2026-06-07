Марсель Гранольерс — о победе на парном «РГ»: она досталась нам с огромным трудом

Испанский теннисист Марсель Гранольерс прокомментировал победу в паре с аргентинцим Орасио Себальосом на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнире теннисисты обыграли финско-британский дуэт Харри Хелиёваара/Генри Паттен со счётом 6:4, 6:2.

«Нужно ценить то, чего мы сейчас достигаем. Нет, это вовсе не что-то обычное, потому что нам это далось с огромным трудом. Мы много раз были в шаге от успеха, переживали моменты большого разочарования.

Если Рафа Надаль не довольствовался ни 12, ни 14 титулами, то и мотивация должна оставаться, чтобы продолжать двигаться вперёд», – приводит слова Гранольерса Mundo Deportivo.