Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Марсель Гранольерс — о победе на парном «РГ»: она досталась нам с огромным трудом

Марсель Гранольерс — о победе на парном «РГ»: она досталась нам с огромным трудом
Комментарии

Испанский теннисист Марсель Гранольерс прокомментировал победу в паре с аргентинцим Орасио Себальосом на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнире теннисисты обыграли финско-британский дуэт Харри Хелиёваара/Генри Паттен со счётом 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос — парный разряд (м). Финал
06 июня 2026, суббота. 12:10 МСК
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
Аргентина
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Харри Хелиёваара
Финляндия
Харри Хелиёваара
Генри Паттен
Великобритания
Генри Паттен
Х. Хелиёваара Г. Паттен

«Нужно ценить то, чего мы сейчас достигаем. Нет, это вовсе не что-то обычное, потому что нам это далось с огромным трудом. Мы много раз были в шаге от успеха, переживали моменты большого разочарования.

Если Рафа Надаль не довольствовался ни 12, ни 14 титулами, то и мотивация должна оставаться, чтобы продолжать двигаться вперёд», – приводит слова Гранольерса Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Мирра Андреева — четвёртая россиянка, выигравшая ТБШ в одиночном разряде
Истории
Мирра Андреева — четвёртая россиянка, выигравшая ТБШ в одиночном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android