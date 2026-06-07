Марсель Гранольерс — о победе на парном «РГ»: она досталась нам с огромным трудом
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Испанский теннисист Марсель Гранольерс прокомментировал победу в паре с аргентинцим Орасио Себальосом на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнире теннисисты обыграли финско-британский дуэт Харри Хелиёваара/Генри Паттен со счётом 6:4, 6:2.
Ролан Гаррос — парный разряд (м). Финал
06 июня 2026, суббота. 12:10 МСК
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Харри Хелиёваара
Генри Паттен
Х. Хелиёваара Г. Паттен
«Нужно ценить то, чего мы сейчас достигаем. Нет, это вовсе не что-то обычное, потому что нам это далось с огромным трудом. Мы много раз были в шаге от успеха, переживали моменты большого разочарования.
Если Рафа Надаль не довольствовался ни 12, ни 14 титулами, то и мотивация должна оставаться, чтобы продолжать двигаться вперёд», – приводит слова Гранольерса Mundo Deportivo.
Комментарии
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