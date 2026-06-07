Пивоварова: Мирра справилась с нервами и заслуженно забрала турнир «Большого шлема»

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила победу россиянки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» – 2026. В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

«Мне показалось, что в финале «Ролан Гаррос» было всё очень закономерно. Для польской теннисистки это был 10-й матч, она не играла на таком уровне в финалах, не выходила против игроков из топ-10. По-моему, в соперниках на протяжении всего турнира самой высокорейтинговой теннисисткой была Калинская. Ей очень повезло с сеткой, хотя у неё очень интересная и необычная игра для женского тенниса. Мне кажется, это большой плюс иметь такое разнообразие в стиле. Но ей будет непросто на таком уровне, потому что ей не хватает скорости — мощные игроки её будут прибивать.

А Мирра молодец, справилась с нервами, показала свою игру. Потому что бывали случаи, когда теннисист должен был брать «Шлем» против более слабого соперника, но нервы брали верх, и выиграть не получилось. Мирра сделала всё, что от неё требовалось, и заслуженно забрала свой турнир «Большого шлема», — сказала Пивоварова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.