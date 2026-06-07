Катержина Синякова завоевала 11-й титул на ТБШ в парном разряде
Поделиться
Первая ракетка мира в парном разряде чешская теннисистка Катержина Синякова завоевала 11-й титул парного турнира «Большого шлема». Сегодня, 7 июня, она стала победительницей Открытого чемпионата Франции — 2026 в паре с американкой Тэйлор Таунсенд. Для девушек эта победа стала третьей совместной на мэйджорах.
Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
14
Флавио Коболли
Ф. Коболли
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|
|4
3
Александр Зверев
А. Зверев
В финальном матче на «Ролан Гаррос» — 2026 Синякова и Таунсенд одолели представительницу Казахстана Анну Данилину и Александру Крунич из Сербии. Встреча соперниц продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 6:2, 7:5.
В мужском парном разряде чемпионами стали Марсель Гранольерс и Орасио Себальос.
Комментарии
- 7 июня 2026
-
17:42
-
17:40
-
17:37
-
17:18
-
17:07
-
16:56
-
16:55
-
16:47
-
16:44
-
16:40
-
16:32
-
16:19
-
16:04
-
16:00
-
15:56
-
15:49
-
15:40
-
15:23
-
15:16
-
15:04
-
14:34
-
14:20
-
14:16
-
14:06
-
14:00
-
13:55
-
13:48
-
13:35
-
13:22
-
13:20
-
13:00
-
12:59
-
12:59
-
12:58
-
12:51