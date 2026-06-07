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Катержина Синякова завоевала 11-й титул на ТБШ в парном разряде

Катержина Синякова завоевала 11-й титул на ТБШ в парном разряде
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Первая ракетка мира в парном разряде чешская теннисистка Катержина Синякова завоевала 11-й титул парного турнира «Большого шлема». Сегодня, 7 июня, она стала победительницей Открытого чемпионата Франции — 2026 в паре с американкой Тэйлор Таунсенд. Для девушек эта победа стала третьей совместной на мэйджорах.

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
1 		5
6 		4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В финальном матче на «Ролан Гаррос» — 2026 Синякова и Таунсенд одолели представительницу Казахстана Анну Данилину и Александру Крунич из Сербии. Встреча соперниц продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 6:2, 7:5.

В мужском парном разряде чемпионами стали Марсель Гранольерс и Орасио Себальос.

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