Катержина Синякова завоевала 11-й титул на ТБШ в парном разряде

Первая ракетка мира в парном разряде чешская теннисистка Катержина Синякова завоевала 11-й титул парного турнира «Большого шлема». Сегодня, 7 июня, она стала победительницей Открытого чемпионата Франции — 2026 в паре с американкой Тэйлор Таунсенд. Для девушек эта победа стала третьей совместной на мэйджорах.

В финальном матче на «Ролан Гаррос» — 2026 Синякова и Таунсенд одолели представительницу Казахстана Анну Данилину и Александру Крунич из Сербии. Встреча соперниц продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 6:2, 7:5.

В мужском парном разряде чемпионами стали Марсель Гранольерс и Орасио Себальос.